О мировых тенденциях ритейл-рынка, а также их имплементации в условиях Украины, участникам FMCG & Retail Forum рассказала Татьяна Харебава, советник Spenser & Kauffmann. Глобальные тренды свидетельствуют о том, что индустрии между собой интегрируются, отметила спикер. В качестве примера она привела влияние IT на сферу FMCG и ритейла – это можно проследить, в том числе, на украинском рынке. Речь прежде всего идет о диверсификации каналов промотирования и сбыта продукции. Среди новых трендов г-жа Харебава выделила также смарт-контракты, технологии, основанные на блокчейн, развитие интернета вещей, а организацию продаж в среде виртуальной реальности.
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