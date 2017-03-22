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Власти Египта пересмотрели стоимость виз

22 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Власти Египта решили оставить стоимость однократной въездной визы в страну на уровне 25 долл. США, сообщает местное издание «Йоум7» со ссылкой на министра туризма Египта.

Стоимость однократной визы составит 25 долл. США, стоимость многократной шестимесячной визы составит 60 долл. США. Такое решение было принято по итогам заседания кабинета министров, пишет издание.

Ранее министерство иностранных дел Египта заявило о повышении визового сбора для иностранцев при въезде в страну с 25 долл. США до 60 долл. США с 1 июля 2017 года.

Однако на прошлой неделе председатель управления по развитию туризма Египта Хишам эль-Демери сообщил журналистам в Москве, что премьер-министр страны обещал пересмотреть декрет о повышении стоимости виз для туристов в течение семи-десяти дней.

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