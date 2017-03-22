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Legal FMCG & Retail Forum: «Дерегуляция должна происходить с целью развития конкуренции», – председатель АМКУ Ю.Терентьев

22 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Юрий Терентьев, председатель Антимонопольного комитета Украины выступая на Legal FMCG & Retail Forum проанализировал роль АМКУ в регулировании рынка ритейла. Он в частности подчеркнул, что Комитет не является регулятором экономических процессов, его функция правоприменительная – защищать экономическую конкуренцию. А большое количество дел о нарушениях конкуренции в практике АМКУ, г-н Терентьев назвал следствием ненадлежащего регулирования в части экономики. Он также рассказал о планах по трансформации функций АМКУ, что предполагает внесение изменений в действующее законодательство.

«За последние 25 лет практика ценового регулирования продемонстрировала свою неэффективность. Ограничительные меры несут не благо, а провоцируют нарушения, участники рынка, которые вместо того, чтобы конкурировать между собой, ищут способы совместного обхода госрегулирования. Не надо пытаться решать точечные задания экономического регулирования посредством инструментов конкурентного ведомства. Дерегуляция должна происходить с целью развития конкуренции», – прокомментировал Юрий Терентьев, отвечая на вопрос модератора о степени регулирования рынка.

Анализируя практику европейских конкурентных ведомств, председатель АМКУ отметил, что их деятельность строится на разумном балансе и регулирования. «Надо бороться не со следствиями, но понимать причины», – резюмировал Юрий Терентьев.

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