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Парламент отправил на повторное чтение законопроект о поддержке судоходства

22 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

Верховный Совет отправил на повторное второе чтение законопроект, который призван содействовать развитию судоходства на Украине и грузоперевозок по рекам. За такое решение проголосовало 263 депутата.

Законопроект «О внесении изменений в «Кодекс торгового мореплавания Украины» разработан с целью господдержки развития судоходства и роста тоннажа морского флота под государственным флагом, привлечения инвестиций в судоходный бизнес, а также для содействия улучшению инвестклимата в стране в целом.

В пояснительной записке к нему отмечается, что некоторые положения кодекса торгового мореплавания Украины устарели и недостаточно эффективны, поскольку не соответствуют реалиям экономического развития и не способствуют развитию судоходства в стране.

Как отмечается в записке, на практике ограничения приводят к тенизации рынка судоходства, поскольку судовладельцы вынуждены выбирать для своих судов флаги государств, которые предусматривают более гибкие положения законодательства. Это не только создает дополнительные сложности для судовладельцев, но и негативно отражается на экономике Украины в целом, поскольку приводит к значительному оттоку денежных ресурсов за ее пределы.

Согласно пояснительной записке, с каждым годом все больше сокращается количество судов под государственным флагом Украины.

Так, в 1991 году было 375 судов грузоподъемностю 5 тысяч тонн и более, в 2000 году – 155, в 2005 году – 91, в 2008 году – 75, в 2014-м – 46, тогда как под иностранными флагами работает более 200 средних и крупных судов, принадлежащих украинским компаниям.

Принятие указанного законопроекта даст возможность урегулировать вопрос предоставления права судоходства под флагом Украины судам, которые принадлежат юридическим лицам, созданным с участием иностранного капитала, предоставление права на каботажные перевозки иностранным судам, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению значительного объема иностранных инвестиций в развитие судоходства Украины.

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