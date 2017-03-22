Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 марта 2017 года, 10:51

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Legal FMCG & Retail Forum начал работу

22 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика
Модератором панельной дискуссии выступил управляющий партнер ЮФ «Антика» А.Кот Модератором панельной дискуссии выступил управляющий партнер ЮФ «Антика» А.Кот

Сегодня в киевском отеле «Премьер Палас» проходит Legal FMCG & Retail Forum. Мероприятие организовано «Юридической практикой», Генеральный партнер Форума – Spenser & Kauffmann, FMCG-партнер – Henkel.

Открыла Форум панельная дискуссия, посвященная анализу тенденций развития ритейл-инфраструктуры. О влиянии дерегуляции на сферу FMCG и ритейл, диверсификации каналов сбыта, выходе новых игроков на рынок, а также состоянии конкуренции в ритейле дискутировали Юрий Терентьев, председатель Антимонопольного комитета Украины, Инна Крушинская, директор юридического департамента Fozzy Group, Виктория Огрыза, руководитель юридического департамента PepsiCo Украина, Татьяна Харебава, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и антимонопольного права Spenser & Kauffmann и Марина Черненко, генеральный директор Ассоциации ритейлеров Украины. Модерировал Алексей Кот, управляющий партнер ЮФ «Антика».

В программе Legal FMCG & Retail Forum: последние тренды в рекламе и противодействии недобросовестной конкуренции, интеллектуальной собственности, споры с регулятором, актуальная судебная практика.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1004) от 21/03/17 Свежий номер

Налоговое право

№ 12 (1004)
Государство и юристы

Размер надежды

Документы и аналитика

Спорные модели

Отрасли практики

Эко-продукт

Тема номера:

Заемное притяжение

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • integrites
    aequo
Пресс-релизы

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Финансист года»

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом