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Сегодня 22 марта 2017 года, 10:51

Legal FMCG & Retail Forum начал работу

Модератором панельной дискуссии выступил управляющий партнер ЮФ «Антика» А.Кот

Сегодня в киевском отеле «Премьер Палас» проходит Legal FMCG & Retail Forum. Мероприятие организовано «Юридической практикой», Генеральный партнер Форума – Spenser & Kauffmann, FMCG-партнер – Henkel.

Открыла Форум панельная дискуссия, посвященная анализу тенденций развития ритейл-инфраструктуры. О влиянии дерегуляции на сферу FMCG и ритейл, диверсификации каналов сбыта, выходе новых игроков на рынок, а также состоянии конкуренции в ритейле дискутировали Юрий Терентьев, председатель Антимонопольного комитета Украины, Инна Крушинская, директор юридического департамента Fozzy Group, Виктория Огрыза, руководитель юридического департамента PepsiCo Украина, Татьяна Харебава, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и антимонопольного права Spenser & Kauffmann и Марина Черненко, генеральный директор Ассоциации ритейлеров Украины. Модерировал Алексей Кот, управляющий партнер ЮФ «Антика».

В программе Legal FMCG & Retail Forum: последние тренды в рекламе и противодействии недобросовестной конкуренции, интеллектуальной собственности, споры с регулятором, актуальная судебная практика.