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Trusted Advisors совместно с прокуратурой г. Киева в судебном порядке не допустило незаконную застройку земли у Батыевой горы

22 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Благодаря слаженной работе юристов Trusted Advisors и прокуратуры города Киева в судебном порядке были признаны законными требования об отсутствии у частной компании права использовать не по назначению земельный участок в Соломенском районе города Киева вблизи Батыевой горы площадью около 2,4 тыс. м² и стоимостью более 15 млн. гривен.

Прокуратурой был установлен факт, что в марте 2016 года между Киевским городским советом и частной структурой было заключено соглашение о возобновлении договора аренды земли, которая была отведена обществу еще в 2007 году для строительства офисно-жилого комплекса. Однако частная структура с момента выделения земельного участка не использовала его и, к тому же, пропустила срок возобновления договора аренды земли.

Trusted Advisors в лице юриста Дарьи Коротченко представляла интересы предприятия, которое в установленные сроки, а именно после окончания договора аренды с предыдущим арендатором, обратилось в Киевсовет с целью построить сквер на данном участке. Указанные социальные инициативы были нивелированы незаконным решением о продлении договора аренды предыдущему арендодателю.

Также судом были приняты во внимание доводы, что спорный земельный участок согласно градостроительной документации отнесен к территории зеленых насаждений общего пользования, и возможная застройка данного участка противоречит интересам территориальной общины города Киева.

На сегодня решением хозяйственного суда г. Киева, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда, удовлетворен иск прокуратуры г. Киева, и признано недействительным соглашение о возобновлении договора аренды, а также признано отсутствующим у частной структуры права пользования указанного земельного участка.

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