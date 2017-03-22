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Вопрос об экстрадиции Н.Чауса будет рассматриваться после решения президента Молдовы относительно политического убежища судье

22 марта 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Генпрокуратура Молдовы подала ходатайство об экстрадиции в Украину судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в местный суд, но его рассмотрение начнется после решения президента этой страны относительно политического убежища Чауса.

«НАБУ передало в Генпрокуратуру Украины документы для экстрадиции судьи Чауса из Молдовы в начале марта, после чего ГПУ направила их в Молдову. После получения и обработки поданных документов Генеральная прокуратура Молдовы подала ходатайство об экстрадиции Н.Чауса в местный суд», - рассказал собеседник агентства во вторник.

Однако, рассмотрение этого ходатайства начнется после того, как президент Молдовы определится в вопросе предоставления политического убежища Н.Чаусу в Молдове. Это рассмотрение может длиться до 6 месяцев, уточнил он.

«Параллельно в Молдове проходит расследование в уголовном производстве относительно незаконного пересечения границы этого государства Н.Чаусом», – добавил собеседник агентства.

В свою очередь, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что процедура экстрадиции судьи Чауса начата, окончательное решение о его экстрадиции примет суд в Молдове.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Чауса.

1 марта Чаус был задержан в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. В начале марта документы на экстрадиционный арест судьи направлены молдавской стороне.

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