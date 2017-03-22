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Правительство Польши поддержало законопроект о запрете торговли в воскресенье

22 марта 2017 года Источник:LB.ua

Правительство Польши поддерживает законопроект о запрете торговли в воскресенье в супермаркетах и торговых центрах. Об этом во время пресс-конференции во вторник сообщил спикер польского правительства Рафал Бохенек.

«Правительство Польши дает положительную рекомендацию этому законопроекту, который находится на рассмотрении в парламенте», - заявил Р.Бохенек.

В то же время он добавил, что у правительства есть замечания по поводу законопроекта. Например, Совет министров против наказания за нарушение данного закона лишением свободы. Правительство также против распространения его действия на торговлю в интернете.

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