Правительство Польши поддержало законопроект о запрете торговли в воскресенье

Правительство Польши поддерживает законопроект о запрете торговли в воскресенье в супермаркетах и торговых центрах. Об этом во время пресс-конференции во вторник сообщил спикер польского правительства Рафал Бохенек.
«Правительство Польши дает положительную рекомендацию этому законопроекту, который находится на рассмотрении в парламенте», - заявил Р.Бохенек.
В то же время он добавил, что у правительства есть замечания по поводу законопроекта. Например, Совет министров против наказания за нарушение данного закона лишением свободы. Правительство также против распространения его действия на торговлю в интернете.
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