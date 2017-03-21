Сегодня 21 марта 2017 года, 21:12

Поведение кандидата в судьи должно быть таким, чтобы заключение не состоялось, – Станислав Щотка о превентивной роли заключения ОСД

Алгоритмы сбора и обработки информации Общественным советом добропорядочности были проанализированы на мероприятии, посвященному обсуждению актуальных вопросов деятельности Совета. Напомним, мероприятие прошло сегодня в Большом конференц-зале Национальной академии наук Украины. Его организаторы: Ассоциация юристов Украины, проект Совета Европы «Поддержка внедрения судебной реформы на Украине» и Программа USAID «Новое правосудие».

Член Общественного совета добропорядочности Леонид Маслов отметил, что сбор информации осуществлялся через их портал – поступило около 1,5 тыс. обращений разного качества. Также информация поступала от самих кандидатов (отреагировало на запрос Совета примерно 60% кандидатов в судьи ВС). Также они ожидали получить информацию от органов судебной власти, органов судейского самоуправления, но тщетно. По словам г-на Маслова, Совет судей Украины не сотрудничает вообще. Только один раз Министерство юстиции Украины направило информацию касательно двух судей, подпадающих под законодательство об очищении.

Спикер отметил, что члены Совета осуществляют проактивные действия по сбору информации. Он напомнил о проблеме досье кандидатов в судьи, которые не обнародованы (в конце мероприятия председатель ВККС Сергей Козьяков объявил, что первые 50 досье обнародованы на сайте Комиссии). Леонид Маслов отметил, что фамилии родственников судей также проверяются по сайту «Миротворец» (центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины).

Член Совета судей Украины Татьяна Чумаченко не считает приемлемым такой поиск, ведь много судей из оккупированных территорий бросили свои семьи и переехали жить и работать на подконтрольную Украине территорию. Разве могут они «отчитываться» за родственников, которые возможно, сотрудничают с сепаратистами? В свою очередь сокоординатор Совета Виталий Тытыч усомнился в возможности таких кандидатов быть судьями ВС, ведь родственников на оккупированных территориях также можно использовать как инструмент давления.

Секретарь квалификационной палаты ВККС Станислав Щотка остановился на статусе заключений ОСД. Если Комиссия воспринимает заключение как обоснованное, то оно ложится в основу решения ВККС о прекращении дальнейшего участия кандидата в конкурсных процедурах. «Преодолеть вето» (в случае необоснованности, по мнению ВККС, заключения) Комиссия сможет одиннадцатью голосами «за». По словам г-на Щотки заключение играет и позитивную роль, вернее отсутствие заключения. «Отсутствие негативного заключения для судьи является одним из факторов, утверждающих независимость судьи в его дальнейшей деятельности. Не имея критических замечаний со стороны общественности, судья действительно может быть независимым от внешних воздействий», – отметил Станислав Щотка. Также он считает, что можно говорить о превентивной роли заключения: поведение кандидата в судьи должно быть таким, чтобы заключение не состоялось.

В свою очередь руководитель Проекта ЕС «Поддержка реформ сектора правосудия на Украине» Довидас Виткаускас поделился размышлениями по поводу взаимодействия ОСД и ВККС. В основном он остановился на недавнем конфликте, касательно текстов модельных задач практической части экзамена. «Совет является частью управления судебной системы… Его цель работать вместе с Комиссией, а не противодействовать ей», – считает эксперт. Он считает, что превентивные меры должны применяться перед публичными высказываниями, которые произведут резонанс. Вред от публичных высказываний, особенно если они не до конца обоснованы, огромный. Г-н Виткаускас считает, что Совет должен формировать общую позицию, как институция, если есть отдельные мнения, то на этом нужно акцентировать: «Обществу, прессе должно быть понятно, что это мнение органа, а это мнение отдельного члена». Довидас Виткаускас подчеркнул, что нужно предотвращать риски непонимания и злоупотребления информацией прессой в сложных правовых вопросах. «Для эффективной коммуникации нужно реагировать быстро, но не слишком быстро», – резюмировал он.