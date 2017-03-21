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У кандидатов в судьи не должно быть скелетов в шкафу, их отсутствие – залог независимости, – Наталия Петрова

21 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

В ходе обсуждения актуальных вопросов деятельности Общественного совета добропорядочности, международные эксперты обсудили и критерии судейской компетенции – профессиональную этику и добропорядочность. Напомним, мероприятие прошло сегодня в Большом конференц-зале Национальной академии наук Украины. Его организаторы: Ассоциация юристов Украины совместно с проектом Совета Европы «Поддержка внедрения судебной реформы на Украине» и Программой USAID «Новое правосудие».

Модератор сессии, заместитель руководителя Программы USAID «Новое правосудие» Наталия Петрова остановилась на новой доктрине «демократия, способная себя защитить». В частности, институты Совета Европы признают уникальность украинской ситуации, к примеру, считают приемлемой люстрацию. Г-жа Петрова согласилась с тем, что оценивать судебные решения может только вышестоящая инстанция, но с другой стороны судебные решения – это часть общественной жизни, и если о них писали СМИ, критиковало общество, то такую оценку необходимо удостаивать внимания. Что касается критериев компетентности, Наталия Петрова убеждена, что Украина только со временем осознает всю важность роли Общественного совета добропорядочности в процессе квалификационного оценивания. «У кандидатов в судьи не должно быть скелетов в шкафу. Отсутствие этих скелетов – залог независимости», – подчеркнула она.

Исследование психологических аспектов профессиональной деятельности судей и судейских компетенций презентовала преподаватель факультета психологии КНУ имени Тараса Шевченко Инна Козицкая. Профессионально-важные качества она классифицировала следующим образом: коммуникативные качества судьи, эмотивные качества личности (внимание, память, воображение, мышление), когнитивные (логичность, аналитичность), мотивационно-волевые и другие важные качества. Г-жа Козицкая моральное качество личности определила как постоянную и надежную наклонность действовать в моральный способ.

В свою очередь доцент кафедры финансового права КНУ им. Тараса Шевченко Наталия Ковалко проанализировала определение добропорядочности. По ее словам, добропорядочность – это трансформация добра в профессиональную деятельность. Добро – это в первую очередь репутация, она приобретается годами, но потерять ее можно в мгновение.

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