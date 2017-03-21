Сегодня 21 марта 2017 года, 18:10

Общественный совет добропорядочности будет ориентироваться на запрос украинского общества, – Виталий Тытыч

Сегодня в Большом конференц-зале Национальной академии наук Украины состоялось обсуждение актуальных вопросов деятельности Общественного совета добропорядочности. Мероприятие организовано Ассоциацией юристов Украины совместно с проектом Совета Европы «Поддержка внедрения судебной реформы на Украине» и Программой USAID «Новое правосудие».

Открывая мероприятие, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков отметил, что за период работы Комиссии этого состава трижды менялось законодательство и сейчас происходит эксперимент — сотрудничество с Общественным советом добропорядочности. В свою очередь, президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай отметил транспарентность и открытость ВККС. «Мы не имеем права на ошибки. Нужно помнить о том, что мы делаем одно дело – реформу судебной системы», – напомнил г-н Бугай.

Заместитель руководителя Программы USAID «Новое правосудие» Наталия Петрова считает, что участие ОСД в процедуре квалификационного оценивания кандидатов в судьи не просто национальный эксперимент, а европейский – ни одна страна Европы не проходила таких процессов лет 50 как минимум. Заместитель главы Офиса Совета Европы на Украине Елена Литвиненко предпочла говорить об ОСД как украинской инновации. Она подчеркнула, что сейчас проходит процесс становления Совета, формирования доверия к Совету не только со стороны общественности, но и со стороны судей. Руководитель проекта Совета Европы «Поддержка внедрения судебной реформы на Украине» Андрей Кавакин напомнил о необходимости соблюдения стандартов ЕС при внедрении новых процедур. «Украинская судебная система очень разветвленная, поэтому важно как квази-судебный орган Общественный совет добропорядочности впишется в эту систему», – подчеркнул он.

Презентовал Регламент Общественного совета добропорядочности сокоординатор Совета Виталий Тытыч. Он акцентировал, что одним из первых решений Совета было обращение к европейским коллегам с просьбой прорецензировать Регламент. Главные принципы документа: сделать невозможным принятие немотивированного и произвольного решения; недопущение вмешательства в дискрецию органов судебной власти. «От того, как мы отработаем, будет складываться впечатление о стране. Мы будем ориентироваться на запрос украинского общества», – пообещал г-н Тытыч. Член Совета Сергей Верланов дополнил, что когда Регламент принимался, правовой статус заключения был ниже. В документе заложены: антикоррупционные предохранители, невмешательство в деятельность судей, кандидатов в судьи, радикальный запрет на инициирование общения с кандидатами. ОСД будет принимать два вида документов в отношении кандидатов: решение о предоставлении информации (как позитивной, так и негативной но той, которую невозможно проверить силами Совета) и заключение о несоответствии кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности. Что касается второго документа, то сначала его проект принимается коллегией Совета, а потом утверждается на заседании всего состава ОСД. Также г-н Верланов обратил внимание, что было принято решение о публикации заключения о несоответствии кандидата критериям – чтобы кандидат мог среагировать и предоставить свои возражения.

Свои рекомендации к регламенту озвучила заместитель уполномоченного по правам человека Республики Болгария, международный эксперт Совета Европы Диана Ковачева. Она заверила, что знает как сложно работать с теми вопросами, с которыми сейчас столкнулась Украина. В своем выступлении она сосредоточилась на некоторых моментах, которые попросила не воспринимать как негатив, ведь ее общая оценка – позитивная. Г-жа Ковачева сфокусировала внимание на: независимости судей и их профессиональной оценке, на дискреционных полномочиях Совета, критериях и принципах оценки этики и добросовестности судей, кандидатов в судьи.