Сегодня 21 марта 2017 года, 18:10

НАПК утвердило первые выводы по отчетам политических партий за четвертый квартал 2016 года

Департамент по предупреждению политической коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществил анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за четвертый квартал 2016 года и подготовил первые выводы по результатам такого анализа. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

Сообщается, что на заседании Национального агентства было утверждено 81 заключение по отчетам политических партий. Выводы будут обнародованы на официальном сайте НАПК в течение 5 дней со дня принятия решения. Среди выводов будут выводы по результатам анализа отчетов таких политических партий, как «Авто-майдан», «Блок Дарта Вейдера», «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость», «Социал-демократическая партия Украины» и другие.

Сообщается, что НАПК получило 257 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за четвертый квартал 2016 года.