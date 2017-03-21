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НАПК утвердило первые выводы по отчетам политических партий за четвертый квартал 2016 года

21 марта 2017 года Источник:РБК-Украина

Департамент по предупреждению политической коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществил анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за четвертый квартал 2016 года и подготовил первые выводы по результатам такого анализа. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

Сообщается, что на заседании Национального агентства было утверждено 81 заключение по отчетам политических партий. Выводы будут обнародованы на официальном сайте НАПК в течение 5 дней со дня принятия решения. Среди выводов будут выводы по результатам анализа отчетов таких политических партий, как «Авто-майдан», «Блок Дарта Вейдера», «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость», «Социал-демократическая партия Украины» и другие.

Сообщается, что НАПК получило 257 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за четвертый квартал 2016 года.

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