Сегодня 21 марта 2017 года, 18:10

Российский «Сбербанк» ищет варианты «максимально быстрого выхода» с украинского рынка

Руководитель «Сбербанка» Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета заявил, что крупнейший российский банк активно ищет пути выхода с рынка Украины.

«Банк сегодня работает с ограничениями и, конечно, хотелось бы найти поддержку со стороны официальных органов в восстановлении работы. Мы сегодня ввели лимиты операций на Украине», - рассказал глава банка, сообщает Прайм.

«Мы сегодня занимаемся поиском вариантов максимально быстрого выхода с украинского рынка, и надеюсь, что нам такую возможность украинские власти предоставят. Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения подобного рода вариантов», - добавил он и отметил, что для «Сбербанка» это достаточно сложная ситуация. Он также назвал действия украинских властей против российских банков «беззаконными».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год. Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений. Введению санкций предшествовал указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности, «Сбербанка», к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.