Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 марта 2017 года, 18:10

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Российский «Сбербанк» ищет варианты «максимально быстрого выхода» с украинского рынка

21 марта 2017 года Источник:УНИАН

Руководитель «Сбербанка» Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета заявил, что крупнейший российский банк активно ищет пути выхода с рынка Украины.

«Банк сегодня работает с ограничениями и, конечно, хотелось бы найти поддержку со стороны официальных органов в восстановлении работы. Мы сегодня ввели лимиты операций на Украине», - рассказал глава банка, сообщает Прайм.

«Мы сегодня занимаемся поиском вариантов максимально быстрого выхода с украинского рынка, и надеюсь, что нам такую возможность украинские власти предоставят. Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения подобного рода вариантов», - добавил он и отметил, что для «Сбербанка» это достаточно сложная ситуация. Он также назвал действия украинских властей против российских банков «беззаконными».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год. Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений. Введению санкций предшествовал указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности, «Сбербанка», к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1004) от 21/03/17 Свежий номер

Налоговое право

№ 12 (1004)
Государство и юристы

Размер надежды

Документы и аналитика

Спорные модели

Отрасли практики

Эко-продукт

Тема номера:

Заемное притяжение

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Финансист года»

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом