Сегодня 21 марта 2017 года, 18:10

НКРЭКУ значительно увеличила тариф для «Укрэнерго»

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила среднегодовой тариф на 2017 год для компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго» на 12,2% - до 6,933 коп./кВт-ч. Соответствующее решение было принято на очередном заседании регулятора.

Также регулятор увеличил тариф для госкомпании на второй квартал 2017 года на 43,5% - до 11,398 коп./кВт-ч и оставил на действующем уровне тарифы на третий и четвертый кварталы. Данное решение было принято на основании обращения «Укрэнерго» в НКРЭКУ, причиной которого стало увеличение ставки отчислений компании с госбюджет с 30% до 75% в связи с ранее принятыми решениями правительства.

Как сообщалось ранее, 20 декабря Нацкомиссия снизила средневзвешенный тариф для «Укрэнерго» на 2017 год на 4,2% - до 6,054 коп./кВт-ч. Тогда же регулятор утвердил ставку тарифа на первый квартал 2017 года в размере 4,451 коп./кВт-ч (без НДС), на второй – 7,656 коп./кВт-ч, на третий – 5,487 коп./кВт-ч, на четвертый – 6,846 коп./кВт-ч. Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.