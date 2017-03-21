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Депутаты не поддержали законопроект о правовых основах передачи газораспределительных систем в аренду

21 марта 2017 года Источник:РБК-Украина

Верховный Совет Украины провалил правительственный законопроект №5558 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения использования газораспределительных систем)». За основу документ поддержал 171 народный депутат, его возвращение на повторное первое чтение в комитет – 193 депутата, а возвращение субъекту законодательной инициативы (Кабинету министров) – 194 парламентария.

«К сожалению, законопроект отклонен», - подытожил председатель Верховного Совета Андрей Парубий.

Так, документом предусматривалось урегулировать проблемные вопросы использования газораспределительных систем, а именно определить правовые основы передачи их в пользование (аренду). Отметим, в настоящее время газораспределительные системы используются облгазами бесплатно на основании договоров хозяйственного ведения. При этом указанные договоры заключены в 2013 году Министерством энергетики и угольной промышленности и облгазами на основании пунктов 1 и 3 постановления Кабинета министров Украины от 20.08.2012 № 770 «Некоторые вопросы использования государственного имущества для обеспечения распределения природного газа» (отменены постановлением правительства от 30 сентября 2015 №796).

Так, на момент заключения указанных договоров законодательного запрета такой (бесплатной) передачи не существовало. Однако 8 мая 2015 года вступил в силу закон «О рынке природного газа», которым установлен запрет использовать газораспределительные системы, владельцем которых является государство, на праве хозяйственного ведения. Отметим, что по словам председателя подкомитета комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергея Драюка, убытки государственного бюджета Украины от бесплатного использования государственных газораспределительных систем превышают 1 млн гривен в день.

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