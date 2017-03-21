Сегодня 21 марта 2017 года, 16:39

ВСП выступил с заявлением о недопустимости вмешательства в его деятельность

Высший совет правосудия выступил с заявлением о недопустимости вмешательства в его деятельность и осуществления давления на членов ВСП.

Согласно заявлению ВСП, эффективная и стабильная работа Совета является залогом достижения целей судебной реформы, а именно: формирование независимой судебной системы, обеспечение качественного и эффективного правосудия.

Однако, давление на членов Высшего совета правосудия, нападение неизвестными на председателя ВСП Игоря Бенедесюка, расценивается Советом, как попытка дестабилизации его работы, посягательство на независимость судебной власти и разрушения демократических основ правосудия в Украине.

В ВСП заявляют, что указанный инцидент требует быстрого и беспристрастного расследования правоохранительными органами. В тоже время, в Совете добавляют, что что никакие акции дискредитации, давления или запугивания не станут помехой деятельности ВСП по реализации судебной реформы и обеспечения независимости судебной ветви власти.

С полным текстом заявления (на языке оригинала) можно ознакомиться ниже.

Заява Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя створена в рамках конституційної реформи в частині правосуддя як конституційний незалежний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України.

Зважаючи на конституційний статус Ради, її ефективна і стабільна робота є запорукою успішного досягнення цілей судової реформи: формування незалежної судової системи, забезпечення ефективного та якісного правосуддя.

Останнім часом незаконний вплив на роботу Ради має тенденцію до посилення, а поширення дезінформації про її діяльність набуває системного характеру. Встановлення механізмів тиску та незаконного контролю за прийняттям рішень Ради є неприпустимим у правовій демократичній державі.

Проявом тиску на Раду стали події, які відбулися 17 та 18 березня цього року. Хвиля дезінформації та підбурювання призвела до того, що Голова Ради Ігор Бенедисюк став об’єктом неправомірних дій з боку осіб із прихованими обличчями, які погрожували йому фізичною розправою та пошкодженням майна.

Цей інцидент потребує швидкого і безстороннього розслідування правоохоронними органами. Винні – як виконавці, так і замовники – мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності, передбаченої законом.

Неправомірні дії стосовно Голови Ради, як і можливі подібні випадки тиску та погроз на адресу членів Ради, розцінюються і будуть розцінюватися як спроби дестабілізації роботи Ради, посягання на незалежність судової влади та руйнування демократичних основ правосуддя в Україні.

Незгода з діями Ради, її керівництва та окремих членів має висловлюватися виключно у правовому полі.

Вища рада правосуддя заявляє, що жодні акції дискредитації, тиску чи залякування не стануть на заваді діяльності Ради щодо реалізації судової реформи та забезпечення незалежності судової гілки влади.