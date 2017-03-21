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ЮФ AEQUO победила в номинации «Юридическая фирма года: Россия, Украина и СНГ» по версии The Lawyer European Awards 2017

21 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

AEQUO названа юридической фирмой года в России, Украине и СНГ по версии издания The Lawyer на церемонии награждения The Lawyer European Awards 2017, состоявшейся 16 марта 2017 года в отеле Grange St Paul’s в Лондоне, которую посетили более 300 управляющих партнеров, партнеров и корпоративных юристов со всей Европы.

В этом году на премию было номинировано рекордное количество участников – 8 корпоративных юристов и 125 фирм и юридических сетей. AEQUO вошла в число 27 победителей, признанных в международных, европейских и национальных категориях.

Согласно изданию The Lawyer: «Победители этого года – это сила, с которой надо считаться, внедряющая передовые идеи, начиная с инноваций внутри фирм и заканчивая смелыми международными стратегиями. Благодаря завидным спискам клиентов и новаторским сделкам эти компании представляют собой эталон работы юридической фирмы в Европе в 2016 году».

«Это большое достижение, и я благодарен нашей команде за самоотверженность и энтузиазм. Данное признание демонстрирует правильность стратегии, выбранной нашей фирмой. Мы ценим доверие, которое наши клиенты оказывают нам, и мы продолжим предоставлять клиентоориентированные и инновационные решения и улучшать качество предоставляемых услуг», – комментирует Денис Лысенко, управляющий партнер AEQUO.

Премия The Lawyer European Awards была учреждена авторитетным британским изданием Тhe Lawyer, которое оценивает юридические фирмы в Европе, демонстрирующие стратегическое видение, высокую культуру партнерских отношений, отличные финансовые показатели и рост, неизменно высокое качество юридических услуг, а также выдающиеся результаты в развитии персонала. В этом году основной акцент исследования был сделан на трансграничные проекты юридических фирм, важность которых возрастает с каждым годом.

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