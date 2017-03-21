На сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины обнародованы досье первых 50 кандидатов в судьи нового Верховного Суда.
Отметим, что одно досье в среднем занимает 500 – 600 страниц. С досье кандидатов на должности в новом ВС можно ознакомиться по ссылке.
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