Сегодня 21 марта 2017 года, 16:39

Президент призвал депутатов согласовать кандидатуры членов ЦИК

Президент Петр Порошенко призвал фракции Верховного Совет предложить перечень кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии, за которых проголосует достаточное количество парламентариев.

Как рассказала заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко журналистам во вторник в Киеве, об этом шла на консультациях президента с лидерами парламентских фракций в понедельник, 20 марта.

«Сошлись на одном: если этот вопрос не вызывает консолидацию в зале, президент призвал руководителей фракций собраться у спикера и обсудить те кандидатуры, которые вносятся, и дать президенту согласованный список, чтобы не устраивать ненужные политические бои», - приводит слова И.Луценко.

По ее словам, фракции должны предложить перечень представителей ЦИК, который будет поддержан в сессионном зале, а «президент этот выбор просто заверит».

«Он сказал: я доверяю парламенту, соглашусь с любым мнением, но договоритесь между собой так, чтобы это было консолидировано», - рассказала И.Луценко.

Напомним, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности на основании изменений в закон Украины «О Центральной избирательной комиссии», которые были внесены в марте 2014 года с целью обеспечения непрерывности избирательного процесса во время президентской избирательной кампании. 3 февраля закончился срок полномочий 13-го члена Центризбиркома.