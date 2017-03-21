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Верховный Совет поддержал за основу законопроект о Фонде энергоэффективности

21 марта 2017 года Источник:РБК-Украина

Верховный Совет Украины поддержал за основу законопроект №5598 «О Фонде энергоэффективности». За документ c третьего раза проголосовали 227 народных избранников.

Так, целью проекта акта является определение основных правовых, экономических и организационных основ создания и деятельности Фонда энергоэффективности путем установления четкой и прозрачной структуры для его функционирования и финансового обеспечения, в частности:

  • организационно-правовой формы и принципов функционирования Фонда;

  • целей, для достижения которых создается Фонд и его функции;

  • принципов функционирования Фонда; кадровой политики Фонда;

  • обязанностей и компетенций внутренних органов Фонда;

  • способов финансирования и наполнения бюджета Фонда;

  • правил пользования и распоряжения имуществом Фонда;

  • перечня и требований к мерам по энергоэффективности, которые могут финансироваться Фондом и порядка их функционирования;

  • организации внутреннего контроля и аудита;

  • обязательств по обнародованию Фондом аналитической информации и финансовых отчетов; ответственность Фонда и его должностных лиц. Документ предусматривает создание внутренней иерархической организационной структуры, состоящей из наблюдательного совета, дирекции, технического и финансового офисов.

    • Наблюдательный совет включает в себя трех представителей Кабинета министров Украины, 3 независимых представителей и 1 представителя доноров. При этом в проекте закона четко определены критерии к членам наблюдательного совета. Согласно законопроекту, дирекция фонда состоит из трех директоров - директора, финансового директора и технического директора. Проект акта устанавливает принципы функционирования технического и финансового офисов, которые должны согласовывать проекты независимо друг от друга и ориентируясь на максимальный эффект достижения энергосбережения.

    Отмечается, что такая структура деятельности разработана на основе практик стран-членов Европейского союза и направлена на исключение коррупции и эффективное использование средств на энергоэффективность.

    Напомним, концепцию о создании такого фонда правительство утвердило на заседании 13 июля 2016 года.

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