Сегодня 21 марта 2017 года, 15:08

Верховный Совет поддержал за основу законопроект о Фонде энергоэффективности

Верховный Совет Украины поддержал за основу законопроект №5598 «О Фонде энергоэффективности». За документ c третьего раза проголосовали 227 народных избранников.

Так, целью проекта акта является определение основных правовых, экономических и организационных основ создания и деятельности Фонда энергоэффективности путем установления четкой и прозрачной структуры для его функционирования и финансового обеспечения, в частности:

организационно-правовой формы и принципов функционирования Фонда;

целей, для достижения которых создается Фонд и его функции;

принципов функционирования Фонда; кадровой политики Фонда;

обязанностей и компетенций внутренних органов Фонда;

способов финансирования и наполнения бюджета Фонда;

правил пользования и распоряжения имуществом Фонда;

перечня и требований к мерам по энергоэффективности, которые могут финансироваться Фондом и порядка их функционирования;

организации внутреннего контроля и аудита;

обязательств по обнародованию Фондом аналитической информации и финансовых отчетов; ответственность Фонда и его должностных лиц. Документ предусматривает создание внутренней иерархической организационной структуры, состоящей из наблюдательного совета, дирекции, технического и финансового офисов.

Наблюдательный совет включает в себя трех представителей Кабинета министров Украины, 3 независимых представителей и 1 представителя доноров. При этом в проекте закона четко определены критерии к членам наблюдательного совета. Согласно законопроекту, дирекция фонда состоит из трех директоров - директора, финансового директора и технического директора. Проект акта устанавливает принципы функционирования технического и финансового офисов, которые должны согласовывать проекты независимо друг от друга и ориентируясь на максимальный эффект достижения энергосбережения.

Отмечается, что такая структура деятельности разработана на основе практик стран-членов Европейского союза и направлена на исключение коррупции и эффективное использование средств на энергоэффективность.

Напомним, концепцию о создании такого фонда правительство утвердило на заседании 13 июля 2016 года.