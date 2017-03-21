Верховный Совет поддержал за основу законопроект о Фонде энергоэффективности

Верховный Совет Украины поддержал за основу законопроект №5598 «О Фонде энергоэффективности». За документ c третьего раза проголосовали 227 народных избранников.
Так, целью проекта акта является определение основных правовых, экономических и организационных основ создания и деятельности Фонда энергоэффективности путем установления четкой и прозрачной структуры для его функционирования и финансового обеспечения, в частности:
Наблюдательный совет включает в себя трех представителей Кабинета министров Украины, 3 независимых представителей и 1 представителя доноров. При этом в проекте закона четко определены критерии к членам наблюдательного совета. Согласно законопроекту, дирекция фонда состоит из трех директоров - директора, финансового директора и технического директора. Проект акта устанавливает принципы функционирования технического и финансового офисов, которые должны согласовывать проекты независимо друг от друга и ориентируясь на максимальный эффект достижения энергосбережения.
Отмечается, что такая структура деятельности разработана на основе практик стран-членов Европейского союза и направлена на исключение коррупции и эффективное использование средств на энергоэффективность.
Напомним, концепцию о создании такого фонда правительство утвердило на заседании 13 июля 2016 года.
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