Парламент разрешил местным властям устанавливать тарифы на альтернативную энергию

Народные депутаты 238 голосами «за» поддержали во втором чтении законопроект №4334 «О внесении изменений в закон «О теплоснабжении» относительно стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников энергии».
Отметим, что указанным документом предусматривается:
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