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Парламент разрешил местным властям устанавливать тарифы на альтернативную энергию

21 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Народные депутаты 238 голосами «за» поддержали во втором чтении законопроект №4334 «О внесении изменений в закон «О теплоснабжении» относительно стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников энергии».

Отметим, что указанным документом предусматривается:

  • утвердить процедуру тарифного стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников;

  • передать полномочия от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг органам местного самоуправления по установлению тарифов и местным администрациям относительно лицензирования хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии на установках (кроме теплоэлектроцентралей, ТЭС и когенерационных установок) с использованием альтернативных источников энергии.

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