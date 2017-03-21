Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 марта 2017 года, 15:08

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ЮФ Asters успешно защитила клиента в деле о картельном сговоре

21 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Юридическая фирма Asters выступила юридическим советником АСНильсен Украина, защитив в суде интересы компании по делу Антимонопольного комитета Украины об участии в картельном сговоре торговых сетей города Киева.

2 марта 2017 года Высший хозяйственный суд Украины поставил точку в более чем полуторалетней тяжбе, подтвердив недоказанность Антимонопольным комитетом Украины обвинений в отношении АСНильсен и отменив соответствующее решение Комитета.

«Решение суда по этому делу является важным в практике правоприменения, поскольку существеннейшим образом влияет на рамки правовой свободы бизнеса и условия функционирования многих рынков, утверждая европейские подходы к оценке влияния информационного обеспечения рынков и обмена информацией на конкуренцию, эффективность рынков для потребителей», – комментирует Александр Вознюк, партнер юридической фирмы Asters.

«Оспоренное решение АМКУ являлось прецедентным касательно вопросов обмена информацией, фактически ведя к запрету подготовки и использования маркетинговых исследований, что существенно ограничило бы возможности бизнеса в понимании и отслеживании тенденций рынка. Решение ВХСУ устанавливает маркеры допустимого обмена информацией и создает базис для успешного завершения длящихся судебных процессов иных ответчиков по делу», – комментирует Алексей Пустовит, партнер юридической фирмы Asters.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1004) от 21/03/17 Свежий номер

Налоговое право

№ 12 (1004)
Государство и юристы

Размер надежды

Документы и аналитика

Спорные модели

Отрасли практики

Эко-продукт

Тема номера:

Заемное притяжение

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    integrites
  • Antika
Пресс-релизы

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Финансист года»

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом