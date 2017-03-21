Сегодня 21 марта 2017 года, 15:08

ЮФ Asters успешно защитила клиента в деле о картельном сговоре

Юридическая фирма Asters выступила юридическим советником АСНильсен Украина, защитив в суде интересы компании по делу Антимонопольного комитета Украины об участии в картельном сговоре торговых сетей города Киева.

2 марта 2017 года Высший хозяйственный суд Украины поставил точку в более чем полуторалетней тяжбе, подтвердив недоказанность Антимонопольным комитетом Украины обвинений в отношении АСНильсен и отменив соответствующее решение Комитета.

«Решение суда по этому делу является важным в практике правоприменения, поскольку существеннейшим образом влияет на рамки правовой свободы бизнеса и условия функционирования многих рынков, утверждая европейские подходы к оценке влияния информационного обеспечения рынков и обмена информацией на конкуренцию, эффективность рынков для потребителей», – комментирует Александр Вознюк, партнер юридической фирмы Asters.

«Оспоренное решение АМКУ являлось прецедентным касательно вопросов обмена информацией, фактически ведя к запрету подготовки и использования маркетинговых исследований, что существенно ограничило бы возможности бизнеса в понимании и отслеживании тенденций рынка. Решение ВХСУ устанавливает маркеры допустимого обмена информацией и создает базис для успешного завершения длящихся судебных процессов иных ответчиков по делу», – комментирует Алексей Пустовит, партнер юридической фирмы Asters.