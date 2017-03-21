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Эксперты обсудят вопросы обеспечения выполнения решений и применения практики Евросуда в прокурорской деятельности

21 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Завтра, 22 марта, состоится круглый стол «Актуальные вопросы обеспечения выполнения решений и применения практики Европейского суда по правам человека в прокурорской деятельности». Целью проведения мероприятия является обсуждение актуальных проблем внедрения Европейской конвенции по правам человека в прокурорскую деятельность и поиск путей их решения.

Организаторы: Генеральная прокуратура Украины, Национальная академия прокуратуры Украины, Проект Совета Европы «Дальнейшая поддержка реформы уголовной юстиции в Украине (внедряется при финансовой поддержке правительства Дании).

В мероприятии примут участие:

• Первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук;

• Начальник отдела Департамента Совета Европы по выполнению решений Европейского суда по правам человека (Страсбург, Франция) Павел Пушкарь;

• Глава подразделения Отдела внедрения прав человека на национальном уровне Совета Европы (Страсбург, Франция) Тигран Карапетян;

• Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина;

• Ректор Национальной академии прокуратуры Украины Иван Присяжнюк.

Представители судебной системы, Секретариата Уполномоченного Верховного Совета по правам человека, Национальной полиции, адвокатуры, системы бесплатной правовой помощи, общественности, высших учебных заведений, Консультативного Миссии Европейский Союз.

Начало: 9:30.

Место проведения: г.Киев, ул. Госпитальная, 12, Отель «Президент».

Аккредитация представителей СМИ: до 23:00 21 марта - по электронной почте: tomilenko@ap.gp.gov.ua или по телефону + 38-063-642-47-03 (пресс-секретарь Национальной академии прокуратуры Украины Дмитрий Томиленко).

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