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Парламентарии вновь не смогли выбрать аудитора НАБУ

21 марта 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Верховный Совет снова не смог выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. За кандидатуру Найджела Брауна проголосовали лишь 200 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Перед этим парламентарии провели рейтинговое голосование, по результатам которого победителем стал Найджел Браун. Однако, он не смог заручиться поддержкой большинства народных избранников.

После голосования председатель парламента Андрей Парубий дал поручение антикоррупционному комитету в Верховном Совете доработать вопрос о назначении аудитора НАБУ.

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