Депутаты предоставили возможность вузам І-II уровня аккредитации готовить младших специалистов

Верховный Совет Украины поддержал за основу и в целом законопроект №5240 «О внесении изменений в закон «О высшем образовании» относительно образовательно-квалификационного уровня «младший специалист». За документ проголосовали 286 парламентариев.
Так, законопроектом предполагается внести изменения в раздел XV «Заключительные и переходные положения» закона «О высшем образовании», которым предполагается предоставить возможность высшим учебным заведениям І-II уровня аккредитации осуществлять прием на получение высшего образования по образовательно-квалификационному уровню «младший специалист».
В частности, согласно закону, последний прием на получение образования по образовательно-квалификационному уровню младшего специалиста будет проведен в 2019 году.
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