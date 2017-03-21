Кому офис ближе к Администрации Президента и Верховному Суду?

Vox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?