Кому офис ближе к Администрации Президента и Верховному Суду?

Международный правовой центр EUCON выставляет на продажу одно из своих офисных помещений по адресу: г.Киев, ул. Шелковичная, 16Б.
Кирпичный дом с отдельным входом находится с тыльной стороны здания
Администрации Президента Украины, ближе к Верховному Cуду.
Общая площадь помещения – 80 кв.м.
К комфортному офису во дворе прилагается своя парковка на 4 места с удобным выездом.
Помещение оснащено современной мебелью, техникой и кондиционерами, мини-АТС, Интернетом, компьютерной разводкой. Установлена сигнализация.
Продажа помещения осуществляется непосредственно владельцем,
т.е. без посредников, в связи с расширением бизнеса.
Желающим переехать уже завтра - звоните по тел. +380 (50) 334-39-78, Людмила Шашкина.
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