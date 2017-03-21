Сегодня 21 марта 2017 года, 12:06

Правительство утвердило порядок импорта биоорганизмов для проведения исследований

Кабинет министров утвердил порядок импорта на Украину биологических контрольных и вредных организмов, которые ввозятся для научно-исследовательских целей, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Согласно сообщению, отныне все импортируемые биоорганизмы, которые ввозятся для проведения исследований, должны сопровождаться оригиналами фитосанитарных сертификатов. Пресс-служба отметила, что, согласно принятому постановлению, импортерам таких организмов необходимо будет за 30 рабочих дней до ввоза подать в Госпродпотребслужбу письмо-обращение. Этот документ должен содержать данные о полном наименовании и местонахождении экспортера и импортера организмов, код импортера, название страны-экспортера, место происхождения и место производства вещества, пункт карантина растений, способ транспортировки, описание упаковки, цель, срок, место и адрес проведения научных исследований, контактную информацию, дату обращения и т.д.

Для импорта вредных организмов, подлежащих контролю, нужно будет также подать сведения о их биологии развития, возможных путях распространения, вредоносности и взаимодействии с окружающей средой. По данным пресс-службы, о результатах рассмотрения письма-обращения Госпродпотребслужба сообщит лицу в письменной форме в течение 20 рабочих дней. Отмечается, что Госпродпотребслужба будет также вести учет импорта и использования биологических контрольных организмов.

Напомним, 11 января правительство одобрило порядок импорта на Украину биологических контрольных и вредных организмов, которые ввозятся для проведения научных исследований, с учетом его трехдневного согласования с Государственной регуляторной службой. Функции по реализации государственной политики в сферах карантина и защиты растений, охраны прав на сорта растений и др. возложены на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Это ведомство было создано на базе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы (Госветфитослужбы), которая на данный момент находится на этапе ликвидации.