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В ГФС сообщили, сколько налогов Украина получила из ОРДЛО в прошлом году

21 марта 2017 года Источник:УНИАН

В 2016 году на территории ОРДЛО находилось 13,3 тысячи налогоплательщиков, которые за весь 2016 год уплатили налоговых платежей в сводный бюджет Украины на сумму 2,8 миллиарда гривен. Такие цифры приводит Государственная фискальная служба (ГФС).

Так, в январе 2017 было оплачено 161 млн грн. Количество налогоплательщиков снизилась до 7566. В то же время таможенных платежей было уплачено на сумму в 139,7 млн грн. Также по данным ГФС, за весь 2016 год 9820 человек оплатили 1,3 млрд грн ЕСВ. В то же время за январь 2017 года 6918 человек оплатили 89,7 млн грн ЕСВ.

Ранее сообщалось, что КМУ подготовил предварительную оценку потерь от блокады в двух сценариях. Оптимистический сценарий предполагает, что темпы развития экономики в 2017 году замедлятся на 1,2%, номинальный ВВП сократится на 25,8 млрд грн, а инфляция ускорится на 1,8 п. п. Ожидается, что к концу 2017 года нацвалюта может ослабеть еще на 3 грн по отношению к доллару.

Согласно пессимистическому сценарию, ВВП упадет на 2,5%. Влияние на номинальный ВВП составит минус 39 млрд грн. Инфляция прибавит 8,5 п. п. В таком случае гривна к концу 2017 года потеряет 5,6 грн за долл.

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