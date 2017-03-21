Парламент сегодня рассмотрит вопросы топливно-энергетического комплекса

Верховный Совет Украины сегодня, 21 марта 2017 года, на пленарном заседании рассмотрит вопросы топливно-энергетического комплекса. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.
В частности, народные депутаты рассмотрят проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О теплоснабжении» относительно стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников энергии во втором чтении.
Также парламент сегодня, в первом чтении, рассмотрит проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании» относительно образовательно-квалификационного уровня «младший специалист».
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