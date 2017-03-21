Сегодня 21 марта 2017 года, 10:35

В Минсоцполитики рассказали о работе над изменениями в системе начисления соцвыплат

Министерство социальной политики работает над изменениями в системе начисления социальных выплат. Об этом во время заседания Совета регионального развития заявил Министр социальной политики Андрей Рева.

“Мы отрабатываем изменения в системе начисления социальных выплат и построении взаимодействия с расширенной сетью фронт-офисов. То есть в объединенных территориальных общинах, в частности в центрах предоставления админуслуг будет организован прием документов на назначение всех выплат государственных пособий, субсидий, пенсий, услуг, что предоставляются в системе социального страхования”, – сказал А.Рева.