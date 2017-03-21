Газпром обжаловал штраф АМКУ на 172 миллиарда гривен

ПАО Газпром в кассационном порядке обжаловало решение Киевского апелляционного хозяйственного суда о принудительном взыскании с компании штрафа в размере 85,9 миллиарда гривен и пени аналогичного размера.
Об этом в ходе интернет-конференции заявил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.
"Было принято решение апелляционной инстанции. Газпром обжаловал решение в кассации", - сказал Терентьев.
По словам председателя АМКУ, его ведомство незамедлительно передаст в исполнительную службу вступившее в законную силу решение суда.
Как сообщалось, 22 января АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.
Уведомление "Газпрому" об уплате штрафа было направлено 4 марта 2016 года, соответственно "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.
12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению.
"Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность данного решения.
АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени 5 октября 2016 года.
5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд гривен штрафа и пени.
Министерство энергетики России 9 декабря выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа и заявило, что это влечет риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину.
Минэнерго России призывало Украину отменить это решение.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что изъятие транзитного газа в рамках возможного выполнения этого решения Хозяйственного суда Киева невозможно.
Также Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению украинского суда.
АМКУ рассматривает возможность взыскания с Газпрома штрафа также и в иностранных юрисдикциях.
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