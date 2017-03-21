Сегодня 21 марта 2017 года, 10:35

Redcliffe Partners усиливает практику банковского и финансового права

Redcliffe Partners объявляет о присоединении Елены Поляковой к команде практики банковского и финансового права в качестве советника практик банковского и финансового права, рынков капитала и реструктуризации и банкротства.

Елена имеет значительный опыт консультирования международного и национального бизнеса по вопросам банковского и финансового права, а также реструктуризации задолженности. Елена специализируется в вопросах международного финансирования, структурированного торгового и товарного финансирования, компетентна в сделках на рынках долгового капитала, включая управление пассивами, реструктуризацию задолженности и рефинансирование.

По словам Елены, «Redcliffe Partners – одна из ведущих фирм по количеству крупнейших сделок в сфере банковского и финансового права на Украине. Для меня честь быть частью фирмы и работать над самыми значимыми и сложными проектами на рынке. Алексей Сошенко – профессионал высочайшего уровня, и я рада присоединиться к команде и способствовать дальнейшему успеху фирмы».

Алексей Сошенко, управляющий партнер и руководитель практики банковского и финансового права Redcliffe Partners, уверен, что присоединение Елены к практике еще больше укрепит лидирующие позиции фирмы на рынке. Алексей комментирует: «Я рад приветствовать Елену в команде практики банковского и финансового права Redcliffe Partners. Это отличная возможность для нас и Елены расширить потенциал команды и приумножить существующий опыт и достижения фирмы. Елена – опытный юрист, и мы рады, что она присоединилась именно к нам. Желаем ей успеха!»

Елена рекомендована такими международными юридическими справочниками, как Chambers Global, Chambers Europe и Legal 500. Елена имеет степень магистра юридического факультета университета Нью-Йорка, а также является обладательницей престижной стипендии Артура Т. Вандербильта.

До присоединения к Redcliffe Partners Елена более восьми лет консультировала клиентов по вопросам банковского и финансового права в составе ведущих юридических фирм Украины.