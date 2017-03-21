Сегодня 21 марта 2017 года, 09:04

За шпионаж в пользу России польского юриста лишили свободы на 4 года

Окружной суд в Варшаве осудил юриста Станислава Ш., обвиняемого в шпионаже в пользу России, к 4 годам лишения свободы.

Подсудимый не признал своей вины. Защита ходатайствовала о его оправдании. По мнению адвокатов, в деле были серьезные недостатки по доказательствам.

Cтанислава Ш. обвиняли в том, что он участвовал в деятельности российской военной разведки ГРУ против Польши.

Судебный процесс начался в сентябре 2016 года. Он проходил за закрытыми дверьми в специально оборудованном зале суда в связи с важностью дела и использованием материалов под грифом секретности.

Подсудимый имеет двойное гражданство — российское и польское. Его и подполковника польской армии Збигнева И. арестовали в октябре 2014 года. Обоих обвинили в шпионаже в пользу российской военной разведки.