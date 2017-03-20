Сегодня 20 марта 2017 года, 19:25

Решение о транше 600 млн евро для Украины - окончательное, - Еврокомиссия

Решение Европейской комиссии о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи окончательно утверждено, даже несмотря на нерешенный вопрос с отменой запрета на экспорт леса-кругляка. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

«Решение относительно второго транша принято. Если вы хотите, оно является окончательным. Украина может рассчитывать на второй транш в размере 600 млн евро. Это решено», - сказал В.Домбровскис.

Он также объяснил, почему Еврокомиссия одобрила выделение транша без выполнения Украиной условия отменить запрет на экспорт леса-кругляка.

«В решении вопроса об отмене запрета на экспорт леса уже есть определенный прогресс – соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте. У ЕС есть пространство для маневра, и когда мы видим, что есть значительный прогресс во всех сферах, то вопрос, работа над которым продолжается, не может быть причиной, по которой бы мы не выделили этот транш», - отметил вице-президент ЕК.

В то же время В.Домбровскис подчеркнул, что это условие не исчезло из Меморандума о взаимопонимании, и стороны должны вернуться к нему в контексте третьего транша.

«Важно отметить, что программа макрофинансовой помощи имеет очень широкие условия, содержащиеся в приложении к МПО, и мы видели, что Украина выполняет их, практически, во всех сферах. Действительно, одним нерешенным вопросом остается запрет на экспорт лесоматериалов», - отметил он.