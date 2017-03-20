Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 марта 2017 года, 19:25

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Решение о транше 600 млн евро для Украины - окончательное, - Еврокомиссия

20 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

Решение Европейской комиссии о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи окончательно утверждено, даже несмотря на нерешенный вопрос с отменой запрета на экспорт леса-кругляка. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

«Решение относительно второго транша принято. Если вы хотите, оно является окончательным. Украина может рассчитывать на второй транш в размере 600 млн евро. Это решено», - сказал В.Домбровскис.

Он также объяснил, почему Еврокомиссия одобрила выделение транша без выполнения Украиной условия отменить запрет на экспорт леса-кругляка.

«В решении вопроса об отмене запрета на экспорт леса уже есть определенный прогресс – соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте. У ЕС есть пространство для маневра, и когда мы видим, что есть значительный прогресс во всех сферах, то вопрос, работа над которым продолжается, не может быть причиной, по которой бы мы не выделили этот транш», - отметил вице-президент ЕК.

В то же время В.Домбровскис подчеркнул, что это условие не исчезло из Меморандума о взаимопонимании, и стороны должны вернуться к нему в контексте третьего транша.

«Важно отметить, что программа макрофинансовой помощи имеет очень широкие условия, содержащиеся в приложении к МПО, и мы видели, что Украина выполняет их, практически, во всех сферах. Действительно, одним нерешенным вопросом остается запрет на экспорт лесоматериалов», - отметил он.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1004) от 21/03/17 Свежий номер

Налоговое право

№ 12 (1004)
Государство и юристы

Размер надежды

Документы и аналитика

Спорные модели

Отрасли практики

Эко-продукт

Тема номера:

Заемное притяжение

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • integrites
Пресс-релизы

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Финансист года»

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом