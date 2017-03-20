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Сегодня 20 марта 2017 года, 17:54

Правительство намерено запустить пилотный проект по монетизации льгот во Львовской области

Кабинет Министров рассматривает возможность запуска пилотного проекта по монетизации льгот на базе Львовской области. Об этом министр социальной политики Андрей Рева сообщил на заседании Совета регионального развития.

«На данный момент работаем над комплексным механизмом монетизации льгот, в том числе за проезд и за жилищно-коммунальные услуги», – сказал он.

Он добавил, что на данный момент рассматривается возможность реализации пилотного проекта на базе Львовской области.

Ранее А.Рева допускал рассмотрение вопроса о монетизации субсидий только после уменьшения субсидиантов до 3 млн. чел.