Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 марта 2017 года, 17:54

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Правительство намерено запустить пилотный проект по монетизации льгот во Львовской области

20 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Кабинет Министров рассматривает возможность запуска пилотного проекта по монетизации льгот на базе Львовской области. Об этом министр социальной политики Андрей Рева сообщил на заседании Совета регионального развития.

«На данный момент работаем над комплексным механизмом монетизации льгот, в том числе за проезд и за жилищно-коммунальные услуги», – сказал он.

Он добавил, что на данный момент рассматривается возможность реализации пилотного проекта на базе Львовской области.

Ранее А.Рева допускал рассмотрение вопроса о монетизации субсидий только после уменьшения субсидиантов до 3 млн. чел.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1004) от 21/03/17 Свежий номер

Налоговое право

№ 12 (1004)
Государство и юристы

Размер надежды

Документы и аналитика

Спорные модели

Отрасли практики

Эко-продукт

Тема номера:

Заемное притяжение

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Финансист года»

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом