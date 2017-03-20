Президент ожидает, что новый Верховный Суд заработает до конца июня

Президент Петр Порошенко ожидает, что новый независимый Верховный Суд Украины заработает уже в мае-июне этого года. Об этом он заявил на пятом заседании Совета регионального развития, сообщили в пресс-службе президента.
«Ожидаю, что новый Верховный Суд заработает уже в мае-июне. За эти весенние месяцы должны проголосовать новое процессуальное законодательство, которое обеспечит переход судебной системы с четырехзвенной к трехзвенной, чем завершим процесс выполнения рекомендаций Совета Европы по этому вопросу», - сообщил глава государства.
Он напомнил, что сейчас идет беспрецедентный конкурс с привлечением общественности, по результатам которого создадут новый Верховный суд на принципах открытости и конкурентности. После конкурса начнется реорганизация апелляционных судов.
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