Сегодня 20 марта 2017 года, 17:54

Президент ожидает, что новый Верховный Суд заработает до конца июня

Президент Петр Порошенко ожидает, что новый независимый Верховный Суд Украины заработает уже в мае-июне этого года. Об этом он заявил на пятом заседании Совета регионального развития, сообщили в пресс-службе президента.

«Ожидаю, что новый Верховный Суд заработает уже в мае-июне. За эти весенние месяцы должны проголосовать новое процессуальное законодательство, которое обеспечит переход судебной системы с четырехзвенной к трехзвенной, чем завершим процесс выполнения рекомендаций Совета Европы по этому вопросу», - сообщил глава государства.

Он напомнил, что сейчас идет беспрецедентный конкурс с привлечением общественности, по результатам которого создадут новый Верховный суд на принципах открытости и конкурентности. После конкурса начнется реорганизация апелляционных судов.