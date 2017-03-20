Сегодня 20 марта 2017 года, 17:54

В Минсоцполитики заявили, что с начала года количество реальных предпринимателей выросло на 50 тысяч

С начала года количество реальных предпринимателей выросло более чем на 50 тысяч. Об этом сегодня на заседании Совета регионального развития заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«За период с 1 января по 1 марта 2017 в Украине прекратили деятельность 203,7 тысяч физических лиц-предпринимателей, из которых на общей системе налогообложения находились 175,1 тысячи. За указанный период зарегистрировались 78 тысяч новых предпринимателей», - заявил Рева.

Также А.Рева отметил, что более 90% тех, кто юридически прекратил регистрацию, в течение последних лет не осуществляли хозяйственную деятельность и не декларировали доходы. Также он сообщил, что закрылись всего около 20 тыс. предпринимателей, которые вели деятельность.

По словам министра, в малом и среднем предпринимательстве на Украине заняты только 25% экономически активного населения трудоспособного возраста в то время, как в странах Европейского союза такой показатель достигает 50%.