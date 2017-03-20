Сегодня 20 марта 2017 года, 17:54

Британское правительство запустит процедуру выхода из ЕС 29 марта

После формального одобрения «закона о Брексите» королевой Елизаветой Второй у правительства не осталось препятствий для запуска процесса выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Сегодня наконец Тереза Мэй назвала точную дату «запуска Брексита» — 29 марта 2017 года. Все начнется с активации Лондоном ст.50 Лиссабонского договора, которая дает право на выход из европейского содружества и выступления Терезы Мэй в парламенте.

После этого, согласно процедуре, офис миссис Мэй отправит письмо в офис Дональда Туска и будет ожидать ответ в течение 48 часов, после чего будут сделаны первые шаги к двухсторонним переговорам.

Секретарь правительства по Брекситу Дэвид Дэвис подтвердил информацию о запуске статьи 50 на следующей неделе, назвав процесс «наиболее важными переговорами по этой стране за поколение».

Предполагается, что Великобритания покинет Евросоюз в течение двух лет.