Сегодня 20 марта 2017 года, 16:23

КМУ снова обновил формулу расчета платы за отопление

Правительство разъяснило как рассчитывать стоимость отопления в домах без счетчиков. Соответствующая формула указана в постановлении №156. Правительство изменило формулу и механизм расчета платы за централизованное отопление для потребителей, у которых нет квартирных или домовых счетчиков тепла.

Формула учитывает внешнюю температуру, фактическое предоставление услуги и «справедливое распределение платы между месяцами отопительного сезона (теплый месяц — меньшая плата, холодный месяц — большая плата)».

Также в формуле учитывается разница между фактической температурой и длительностью отопительного месяца и показателями, которые использовались для расчета действующего тарифа.

Для этого правительство ввело несколько уточнений в «Правила предоставления услуг централизованного отопления, снабжения холодной и горячей водой и водоотвода».

Напомним, в начале отопительного сезона 2016-2017 годов украинцы получили довольно высокие счета за отопление и горячую воду. Основной причиной стал рост цены на природный газ весной 2016 года, однако КМУ обнаружил проблемы в собственной формуле расчета платы за отопление, которая учитывала температуру внешней среды.

Поэтому правительство установило новый порядок расчета платы за отопление: плата насчитывается на основании средневзвешенных для данного населенного пункта показателей потребления тепла текущего расчетного периода, выставленных согласно показателям домовых счетчиков тепла. Т. е. показатели для домов без счетчиков будут рассчитывать, исходя из потребления домов со счетчиками тепла.