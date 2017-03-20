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Военная прокуратура начала расследовать нападение на главу ВСП И.Бенедисюка, - ГПУ

20 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по факту нападения на главу Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«В соответствии с постановлением заместителя Генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора А. Матиоса военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения группой лиц хулиганских действий, нападения на председателя Высшего совета правосудия И.Бенедисюка и его жену. Следствием в настоящее время установлено, что 17.03.2017 г. в вечернее время представителями общественного движения «Традиция и порядок», бывшего батальона патрульной службы милиции особого назначения «Гарпун», а также несовершеннолетними лицами совершено нападение на председателя Высшего совета правосудия И. Бенедисюка и его жену. Во время этого нападения 13 агрессивно настроенных лиц в балаклавах препятствовали движению автомобиля И. Бенедисюка, выкрикивали угрозы о нанесении ему телесных повреждений из-за его профессиональной деятельности, а также наносили удары неустановленными предметами по автомобилю. Для пресечения неправомерных действий указанных лиц в балаклавах председатель Высшего совета правосудия вызвал полицию, о чем сообщил нападающим. Однако указанная информация у последних вызвала еще большую агрессию. Увидев, что жизни и здоровью его и жены угрожает реальная опасность, И. Бенедисюк совершил из имеющегося у него наградного огнестрельного оружия один предупредительный выстрел. Только после этого группа лиц отошла на безопасное для всех участников события, расстояние и нападение было прекращено», - рассказали в ГПУ.

Среди версий, которые проверяются органом досудебного расследования - препятствование его профессиональной деятельности, как государственного деятеля.

В ходе расследования будут проведены следственные (процессуальные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, которое произошло 17 марта текущего года вблизи дома председателя Высшего совета правосудия.

Группа лиц в составе 13 человек следствием установлена. В соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства они вызваны повестками к следователю военной прокуратуры Киевского гарнизона, назначены и проводятся экспертизы, следственные эксперименты, допрашиваются свидетели, осуществляется обзор видеокамер, которые находились в районе места происшествия.

По результатам комплекса следственных и розыскных действий, а также собранных доказательств будет принято решение о квалификации действий нападавших и правомерности использования оружия.

Досудебное расследование находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины.

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Комментарии:»

Александр 20 марта 2017 года 15:45 #

Я один не понимаю, почему это расследует военная прокуратура?
Почему они выявляют коррупцию в различных государственных органах и берут на себя проведение следствия?

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