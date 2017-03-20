Сегодня 20 марта 2017 года, 16:23

DocSensus – инновационное решение в сфере электронного документооборота

Компания «Делойт» на конференции BlockchainUA, состоявшейся 17 марта в Киеве, представила свою разработку DocSensus – инновационное решение в сфере электронного документооборота.

DocSensus – это реестр корпоративной документации на базе технологии blockchain, который защищает документы от несанкционированных изменений, подделок и потери. Программа была разработана в киевском офисе «Делойт» и стала результатом совместной работы технологической и юридической команд. Заказчиком выступила внутренняя юридическая служба компании.

На конференции докладчики продемонстрировали доверенность, которой «Делойт» уполномочил команду проекта презентовать DocSensus на BlockchainUA. Участники конференции имели возможность увидеть цифровой оригинал документа, подписанный ЭЦП, в блокчейне Emercoin по QR-коду.

В рамках конференции 18-19 марта прошел второй всеукраинский Blockchain Хакатон. Семнадцать технологических команд в течение 30 часов соревновались в разработке продуктов с помощью криптотехнологий. Команда DocSensus от «Делойт» за эти два дня добилась существенного прогресса в доработке своего решения, презентовала его жюри и другим участникам хакатона, и в результате заняла второе место в этом соревновании.

Дмитрий Павленко, директор налогово-юридического департамента «Делойт»:

«Мы работали над удовлетворением серьезной нерешенной потребности бизнеса в части документооборота: упрощение процессов и обеспечение правовой безопасности. Мы все хотим максимально надежно хранить документы, защитить их от утери, подделки, злоупотреблений, а также дать возможность себе и третьим лицам верифицировать бумажные документы по цифровым оригиналам, которые невозможно подделать.

DocSensus решает эти задачи. И в отличие от многих других существующих решений в сфере e-документооборота и хранения правовых данных (в т.ч., различных государственных реестров), надежность нашей системы обеспечивает технология блокчейн.

Мы пилотируем решение на доверенностях, которые выдаём своим сотрудникам на осуществление юридически значимых действий от имени компании: подписание договоров, представительство в госорганах и т.д. Теперь достоверность привычных бумажных доверенностей можно будет установить сравнением с цифровым оригиналом по их реквизитам или по QR-коду. Сегодня мы демонстрируем первую на Украине корпоративную блокчейн-доверенность».

Сергей Бондаренко, старший менеджер департамента консалтинга «Делойт», руководитель подразделения технологий:

«Многие инновации на Украине не получают массового признания из-за того, что нет соответствующего законодательства в той или иной области. Однако в случае с электронным юридически значимым документооборотом всё обстоит как раз наоборот: законодательство есть и государство даже им пользуется. Но когда дело доходит до простых граждан и бизнеса – мы все еще тонем в бумагах, к сожалению. Наша амбиция – сделать бумажный документооборот невыгодным и показать всю его опасность и архаичность в современных условиях.

DocSensus – это целая концепция децентрализованного документооборота на базе технологии блокчейн для бизнеса, граждан и государства. Мы постепенно будем воплощать ее в жизнь, вытесняя многочисленные схемы и закулисные махинации, которые реализуемы только в бумажной парадигме».

Одним из следующих этапов проекта будет тестирование smart-contract функций. Умная программа будет отслеживать наступление юридических фактов, которые изменяют статус документа, и будет управлять такими изменениями. Например, если компанию покинет сотрудник, на которого выдана доверенность, DocSensus отследит это, подготовит решение о ее отмене, запишет новый статус в блокчейн.

Дмитрий Павленко: «Это очень увлекательный и перспективный проект. Помимо решения самой задачи, мы получаем новый опыт и удовольствие от того, что работаем по передовым методикам разработки – scrum и дизайн-мышлению. На текущем этапе мы готовы обсуждать и тестировать решение с нашими клиентами, которые работают с большим объемом важных бумажных документов, анализировать их потребности и риски, оценивать экономический эффект от возможного внедрения DocSensus в их бизнес-процессы».

Одной из стратегических амбиций «Делойт» на Украине является активное участие в трансформации экономики. Мы верим, что, внедряя блокчейн, украинский бизнес неизбежно запустит масштабный процесс трансформации общественного правосознания. Его результатом станет новая правовая реальность, в которой бумага станет архаизмом, а бизнес-транзакции получат новое качество. Это автоматизация, защита от потери и подделок, прозрачность, скорость, свобода от посредников, и, наконец, настоящее доверие.