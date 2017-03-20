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Сегодня 20 марта 2017 года, 14:53

Патрульным, которые задержали судью Кицюк, объявлен строгий выговор

Национальная полиция объявила строгий выговор 2 патрульным полицейским, которые задерживали судью Соломенского районного суда Киева Викторию Кицюк.

Об этом сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Оба патрульных были привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлен строгий выговор", – заявил он.

По его словам, выговор патрульные получили не за само задержание судьи, а за то, что не оформили необходимые документы.

"Относительно самого задержания, то мы настаиваем на том, что патрульные были правы в той ситуации", – отметил Билошицкий.

В то же время он сообщил, что прокуратура начала расследование в отношении патрульных.

Как сообщалось, 22 февраля Совет судей разместил на своем сайте обращение к Национальной полиции Украины, в котором выразил "глубокое возмущение действиями Национальной полиции, связанными с неправомерной попыткой задержания судьи Соломенского районного суда Киева Виктории Кицюк".

Также ССУ обратился к руководству полиции с требованием дать объяснения.

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что такой инцидент имел место, и это было связано с нарушением правил дорожного движения.