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Обнародован проект типового договора о возмещении расходов аптечным заведениям - участникам программы реимбурсации

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15 марта на официальном сайте Минздрава Украины для общественного обсуждения опубликован проект Типового договора о возмещении расходов, который будет подписываться между аптечными учреждениями - участниками программы реимбурсации, которая начнет действовать с 1 апреля, и распорядителями бюджетных средств.

Соответствии с Типовым договором, в обязанности распорядителей бюджетных средств входит обязанность возмещать аптечным учреждениям расходы, понесенные в связи с отпуском лекарств, в 5-дневный срок после получения отчета об отпущенных лекарственных средствах, стоимость которых подлежит полному или частичному возмещению , а также обеспечивать аптечные учреждения информационными материалами по программе возмещения стоимости лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа, бронхиальной астмы с целью их размещения в помещении аптечного учреждения.

К обязанностям распорядителей бюджетных средств также отнесено обеспечение постоянного мониторинга за использованием средств, полученных из государственного бюджета на выполнение программы реимбурсации, и по результатам мониторинга с целью оптимизации программы реимбурсации представление МОЗ Украины предложений по рациональному использованию средств, их перераспределения.

В свою очередь, в обязанности аптечных заведений входит обеспечение отпуска лекарственных средств, подлежащих полному или частичному возмещению, по рецептам врачей учреждений здравоохранения и обеспечения розничной цены на лекарства, вовлеченных в программу реимбурсации, не выше указанной в Реестре лекарственных средств, подлежащих возмещению. Также они обязательно должны обеспечить непрерывное наличие и реализацию ассортимента таких лекарственных средств, подлежащих полному возмещению, и дополнительно подлежащих частичному возмещению, в количестве не менее 2 торговых названий в каждой группе международных непатентованных названий. При этом необходимо будет вести электронный учет отпущенных лекарственных средств.

Отчет об отпущенных лекарственных средствах, стоимость которых подлежит полному или частичному возмещению, аптечные учреждения будут подавать дважды в месяц, а именно 15 числа текущего месяца (или первого рабочего дня после 15 числа, если 15 число приходится на выходной) и 1-го рабочего дня следующего месяца, а в декабре - дополнительно до 24 числа отчетного месяца. При этом распорядители бюджетных средств могут требовать от аптечных учреждений предоставления подтверждающих документов о достоверности данных, представленных в отчете о отпущены лекарственные средства, стоимость которых подлежит полному или частичному возмещению.

Об ответственности сторон, то Типовым договором о возмещении расходов предусмотрено, что в случае неуплаты распорядителями бюджетных средств возмещения понесенных аптечными учреждениями расходов в указанный срок они будут платить дополнительно пеню в размере двойной учетной ставки Национального банка Украины (НБУ), действовавшей на момент просрочки, от размера неуплаченной суммы за каждый день просрочки (согласно информации на сайте НБУ, с 3 марта такая ставка составляет 14%). При этом в случае просрочки выплат в течение месяца аптечные учреждения освобождаются от выполнения условий Типового договора о возмещении затрат, о чем они должны будут сообщить распорядителей бюджетных средств. Однако стороны будут освобождаться от ответственности, если неисполнение условий договора обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

Срок действия договоров стороны будут определять самостоятельно, однако он будет продолжаться автоматически, если хотя бы одна из сторон не изъявила желания прекратить его. Однако прекращение договора может быть осуществлено в любое время через 2 недели после письменного уведомления о прекращении.