Сегодня 20 марта 2017 года, 14:53

Президент заявил о готовности подать законопроект о Службе финрасследований

Президент Петр Порошенко заявляет о готовности подать как неотложный закон о Службе финансовых расследований. Об этом Порошенко заявил в понедельник на заседании Совета регионального развития в понедельник.

"Налоговую полицию никто трогать не мог. Сейчас попытки найти компромисс зашли в тупик. Уверен, что пришло время принимать решение и ставить точку. Моя прямая политическая воля, Налоговую милицию следует ликвидировать. Ее работу должны выполнять не мускулисты - ребята в масках, а "ботаны" - в белых воротничках, ведя аналитическую работу ", - заявил Порошенко.

Здесь нужны не силовые, а аналитические способности ", - добавил он.

"Договорились, что до заседания Нацсовета реформ при активном участии правительства, депутатов, экспертов и общественности, будет доработан разработан законопроект, который я готов представить как неотложный, чтобы в короткий срок заработала новая Служба финансовых расследований. Как новый интеллектуально-аналитический орган", - сказал Порошенко.