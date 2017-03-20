Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 марта 2017 года, 14:53

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Президент заявил о готовности подать законопроект о Службе финрасследований

20 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

Президент Петр Порошенко заявляет о готовности подать как неотложный закон о Службе финансовых расследований. Об этом Порошенко заявил в понедельник на заседании Совета регионального развития в понедельник.

"Налоговую полицию никто трогать не мог. Сейчас попытки найти компромисс зашли в тупик. Уверен, что пришло время принимать решение и ставить точку. Моя прямая политическая воля, Налоговую милицию следует ликвидировать. Ее работу должны выполнять не мускулисты - ребята в масках, а "ботаны" - в белых воротничках, ведя аналитическую работу ", - заявил Порошенко.

Здесь нужны не силовые, а аналитические способности ", - добавил он.

"Договорились, что до заседания Нацсовета реформ при активном участии правительства, депутатов, экспертов и общественности, будет доработан разработан законопроект, который я готов представить как неотложный, чтобы в короткий срок заработала новая Служба финансовых расследований. Как новый интеллектуально-аналитический орган", - сказал Порошенко.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1004) от 21/03/17 Свежий номер

Налоговое право

№ 12 (1004)
Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
  • klochkov
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Финансист года»

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом