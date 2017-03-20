Сегодня 20 марта 2017 года, 13:22

Председатель КСУ сложил полномочия

В соответствии со статьей 148 Конституции Украины и статьи 20 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» в связи с окончанием трехлетнего срока пребывания в должности Председателя Конституционного Суда Украины по 20 марта 2017 года Юрий Баулин сложил полномочия Председателя Конституционного Суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

«В соответствии со статьей 22 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» обязанности Председателя Конституционного Суда Украины по 20 марта 2017 выполняет старший по возрасту судья Конституционного Суда Украины до избрания Председателя Конституционного Суда Украины в установленном законом порядке», - идет речь в сообщении пресс-службы.

Как отмечают в КСУ, на сегодня самым старшим судьей КСУ по возрасту является Юрий Баулин.

В соответствии с Регламентом Конституционного Суда Украины статье 1: «Председатель Конституционного Суда Украины избирается тайным голосованием на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины из судей Конституционного Суда Украины не позднее двухмесячного срока со дня, когда должность Председателя стала вакантной».

Напомним, законопроект «О Конституционном Суде Украины» принят Верховным Советом Украины в первом чтении 9 февраля 2017 года, и сейчас находится на доработке в комитетах парламента.