Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 марта 2017 года, 13:22

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Председатель КСУ сложил полномочия

20 марта 2017 года Источник:Пресс-служба Конституционного Суда Украины

В соответствии со статьей 148 Конституции Украины и статьи 20 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» в связи с окончанием трехлетнего срока пребывания в должности Председателя Конституционного Суда Украины по 20 марта 2017 года Юрий Баулин сложил полномочия Председателя Конституционного Суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

«В соответствии со статьей 22 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» обязанности Председателя Конституционного Суда Украины по 20 марта 2017 выполняет старший по возрасту судья Конституционного Суда Украины до избрания Председателя Конституционного Суда Украины в установленном законом порядке», - идет речь в сообщении пресс-службы.

Как отмечают в КСУ, на сегодня самым старшим судьей КСУ по возрасту является Юрий Баулин.

В соответствии с Регламентом Конституционного Суда Украины статье 1: «Председатель Конституционного Суда Украины избирается тайным голосованием на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины из судей Конституционного Суда Украины не позднее двухмесячного срока со дня, когда должность Председателя стала вакантной».

Напомним, законопроект «О Конституционном Суде Украины» принят Верховным Советом Украины в первом чтении 9 февраля 2017 года, и сейчас находится на доработке в комитетах парламента.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1003) от 14/03/17 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1003)
Государство и юристы

Сетевой бизнес

Отрасли практики

Посторонние предметны

Тема номера:

Сбор лекарственных прав

Частная практика

Взнести ясность

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
  • АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    aequo
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Финансист года»

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом