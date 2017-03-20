Сегодня 20 марта 2017 года, 13:22

Президент требует расследовать нападение на председателя ВСП

Нападение на Игоря Бенедисюка, председателя Высшего совета правосудия, должны немедленно расследовать правоохранительные органы. Об этом сегодня во время заседания Совета регионального развития заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Нападение псевдоактивистов в Балаклаве на Председателя Высшего Совета правосудия, как на прошлой неделе, это ни что иное, как попытка сорвать судебную реформу, законсервировать то неприемлемое положение вещей ... Я требую от правоохранительных органов быстрого и беспристрастного расследования этого кричащего инцидента», - заявил П.Порошенко.

По словам П.Порошенко, дело уже передано генеральному прокурору Юрию Луценко для передачи в Генеральную прокуратуру.

Как ранее сообщала «ЮП», 18 марта этого года в Киеве произошла стычка между активистами и главой Высшего совета правосудия Игорем Бенедисюком. По факту нападения полиция открыла два головных дела и задержала 12 участников конфликта.