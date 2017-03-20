Минюст назначил и.о. директора «люстрационного» департамента и объявил повторный конкурс на замещение данной должности

Исполняющим обязанности директора Департамента по вопросам люстрации назначена Анастасия Задорожная, которая до этого работала в отделе правового обеспечения и научно-аналитической работы данного департамента. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Кроме того, Министерство юстиции объявило повторный конкурс на вакантные должности директора Департамента по вопросам люстрации и его заместителей.
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