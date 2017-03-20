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Парламентский комитет рекомендует принять закон по реформированию сферы парковки транспорта

20 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Комитет рекомендует парламенту принять закон по реформированию сферы парковки транспорта

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховному Совету принять за основу законопроект №5364 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств”.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, члены комитета рассмотрели соответствующий проект закона на своем заседании 15 марта. В частности, планируется предусмотреть возможность привлечения к административной ответственности за нарушение правил парковки транспортных средств, которые зафиксированы в автоматическом режиме и/или в режиме фотосъемки/видеозаписи, юридических и физических лиц, по которым зарегистрировано транспортное средство или лиц, которые ввезли транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, на ее территорию.

Также предлагается расширить компетенцию местных советов различных уровней по определению инспекторов парковки, уполномоченных рассматривать дела об административных нарушениях правил парковки, остановки и стоянки транспортных средств, временного задержания транспортных средств, а также предусматривается создание в пределах соответствующего населенного пункта автоматизированной системы контроля оплаты парковки, утверждение технических требований и задач этой системы и тому подобное; расширяется перечень обязанностей водителей транспортных средств и тому подобное.

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