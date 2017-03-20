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Виктор Кривенко назначен и.о. Председателя КСУ

20 марта 2017 года Источник:Українські Новини

Конституционный суд назначил исполняющим обязанности своего председателя Виктора Кривенко вместо Юрия Баулина, срок полномочий которого на этой должности истек. Об этом сообщила представитель отдела обеспечения деятельности председателя КС Светлана Папаяни.

"Исполняющим обязанности назначен Кривенко", - сказала она.

По ее словам, 18 марта истек срок полномочий Баулина на посту председателя КС.

Дата избрания нового главы суда еще не определена.

Кривенко был назначен судьей КС 13 ноября 2015 года на съезде судей. До этого он был судьей Верховного Суда.

Кривенко родился 6 августа 1955 года, окончил Киевский государственный университет им. Шевченко. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

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