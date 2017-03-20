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Сегодня 20 марта 2017 года, 11:51

В САП заявили, что Р.Насиров не сдал следователям паспорт гражданина Великобритании

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет, что отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров не сдал следователям паспорт гражданина Великобритании.

Об этом сказал журналистам прокурор САП Роман Сымкив.

Он отметил, что следователи изъяли в ходе обыска дома у главы ГФС 2 загранпаспорта и дипломатический паспорт.

“Относительно иностранного паспорта Великобритании, то он на данный момент является несданным”, – заявил прокурор.

Относительно возможного наличия у Насирова гражданства Венгрии, то Сымкив сообщил, что САП проверяет эту информацию и направила соответствующий запрос в Венгрию.

Также направлен запрос в Великобританию для подтверждения гражданства подозреваемого.

При этом Сымкив настаивает, что соответствующий паспорт у Насирова есть, иначе бы посольство Великобритании опровергло бы данный факт.

Прокурор также сообщил, что следователи намерены еще несколько раз допросить главу ГФС. Как сообщалось, 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи под залог в 100 млн гривен. Ранее САП заявила, что него есть гражданство Венгрии и Великобритании. Насиров это отрицает.